Un successo la seconda edizione della "Regata dannunziana": tutti i vincitori [FOTO]

E' stata una grande festa la seconda edizione della “Regata dannunziana” organizzata nell'ambito del festival dedicato ad uno dei personaggi simbolo della città: Gabriele d'Annunzio. Il podio per la classifica “tempo reale” ha visto trionfare l'imbarcazione Morgan, con al secondo posto Movida e Celeste 2. Per la categoria Orc a vincere sempre l'equipaggio della Morgan mentre la Giupi ha conquistato la posizione per la categoria C. Primo posto per Celeste 2 invece nella categoria B. Nella categoria A, infine, a trionfare è stata l'imbarcazione Machi.

Oltre 40 i partecipanti ad una seconda edizione che sta già registrando un'importante crescita, sottolinea Ivo Petrelli, socio storico del circolo nautico di Pescara. Una grande festa anche per i tanti appassionati e curiosi che hanno affollato l'arenile per assistere al passaggio delle imbarcazioni partite dalla Nave di Cascella e che hanno percorso per due volte il tratto che andava fino alla stele dannunziana per poi tagliare il traguardo proprio nel tratto di spiaggia libera da dove erano partite.

I premi sono stati consegnati dal direttore artistico del Festival dannunziano Giordano Bruno Guerri, dal presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dall'assessore comunale allo sport Patrizia Martelli.