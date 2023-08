La Regata dannunziana taglia il traguardo della terza edizione

Il 2 e 3 settembre, nell’ambito del Festival dannunziano, si svolgerà la terza edizione della Regata dannunziana. Una manifestazione che “non sarà solo una gara velica di avvicinamento alla Barcolana, che vedrà la partecipazione di 100 imbarcazioni a vele spiegate, ma sarà soprattutto una grande festa del mare che racconterà il legame tra il Vate e il suo mare Adriatico. Dunque un momento di grande sport all’interno di un contenitore culturale di assoluto rilievo e importanza”, ha detto il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Importante, per l'organizzazione dell'evento, anche la collaborazione del Circolo Velico La Scuffia e del Circolo Nautico Pescara 2018. È prevista la partecipazione di circa un centinaio di barche, imbarcazioni di altura di tutte le misure. Ci saranno alcuni equipaggi più tecnici che si sfideranno per vincere e altri equipaggi di livello familiare. Oltre alla gara ci sarà il Trofeo Challenge d’Annunzio, che il primo anno è stato vinto dall’imbarcazione Movida di Ivo Petrelli e il secondo anno da Celeste II.

La Regata prenderà il via sabato 2 settembre alle 18.30 con la cerimonia di apertura che prevede il benvenuto alle autorità civili e militari e agli armatori nel porto turistico nella sede de La Scuffia; alle 18.45 l’Alzabandiera con l’Inno d’Italia eseguito dal coro InCanto dell’università d’Annunzio, composto da 60 elementi, quindi il saluto delle istituzioni e l’illustrazione della gara e del progetto Go to Barcolana Sfida Adriatica, alle 21.30 esibizione dal vivo del gruppo Terza Corsia.

Domenica 3 settembre alle 11.30 partenza della Regata dannunziana dal tratto di mare antistante la Nave di Cascella, in Largo Mediterraneo, quindi le imbarcazioni si dirigeranno verso nord fino all’altezza di Santa Filomena, poi il ritorno alla Nave di Cascella, superato il porto sino ad arrivare all’altezza della Stele di d’Annunzio. Alle 16.10 si svolgeranno le premiazioni dei vincitori. Qualora le condizioni meteorologiche avverse non consentissero di effettuare la manifestazione, la Regata si sposterà a domenica 10 settembre, giorno di conclusione del Festival dannunziano.