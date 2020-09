La lotta contro il tumore al seno scende in campo con la 'Race for the Cure'

La lotta contro il tumore al seno è scesa in campo durante questo weekend con la 'Race for the Cure'. Si è conclusa ieri la tre giorni organizzata in piazza Salotto dal comitato Abruzzo di Komen Italia per sostenere e promuovere la prevenzione attraverso visite gratuite con la Carovana Rosa, ma anche illustrando in generale le patologie oncologiche della donna.

Purtroppo, a causa della pioggia, è saltato l'intervento della rappresentanza del Pescara Calcio con l'allenatore Massimo Oddo e i calciatori Busellato, Scognamiglio e Del Favero. Annullata anche l'esibizione del tenore Piero Mazzocchetti che era prevista a chiusura della manifestazione. Nonostante questi inconvienti si dice comunque soddisfatta la presidente del comitato Abruzzo di Komen Italia, Isabella Marianacci:

"La Carovana della Prevenzione è il programma nazionale itinerante di tutela della salute femminile che Komen Italia ha dedicato alle donne appartenenti a categorie socio-economiche svantaggiate e fuori dalle fasce screening del sistema sanitario. Siamo riusciti a erogare 239 visite specialistiche e prestazioni clinico-diagnostiche. Un risultato importante, viste le notevoli ripercussioni che la pandemia ha avuto sugli screening oncologici in termini di ritardi e lunghe liste d'attesa".

Per la Marianacci “oggi, con “Pescara partecipa alla Race for the Cure Virtuale Europea 2020”, proiettiamo la nostra città in un network di città europee, quelle del Think Pink Europe, unite nella comune mission di contrastare i tumori del seno e di impegnarsi per rendere questa patologia sempre più curabile. È una responsabilità importante e il regalo più grande e prezioso che possiamo lasciare in eredità alle donne delle generazioni che verranno e Pescara”.