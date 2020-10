Pugilato, campionati italiani Schoolboy: ecco i risultati delle finalissime

Le fasi finali dei campionati italiani Schoolboy di pugilato si sono concluse ieri a Pescara, nel pattinodromo di via Maestri del Lavoro, con la disputa delle finalissime. Ecco qui di seguito i risuiltati:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TOP LIST

40 Kg: Di Bendetto Sc Wp vs Di Dato Gs

42 Kg Interlando Sc Wp vs Petroni Lz

44 Kg Mastrati Gs Wp vs Vitale Sc

46 Kg Fontò Lg vs Montenotte Sc Wp

48 Kg Armanio Pm vs Bonocore Cp Wp

50 Kg Nabhi Cp vs Campanelli Pi Wp

52 Kg Cianciotti Pi Wp vs Glorioso Sc

54 Kg Luscietto Pm vs Pascazio Pl Wp

57 Kg Arezzi Sc vs Matta Sd Wp

60 Kg Harpula Em Wp vs Savarese Gs

63 Kg Tarantino Sc vs Ferraro Cp Wp

66 Kg Morale Sc vs Fois Lz Wp

70 Kg Gjlei Ts vs Cirillo Cp Wp

75 Kg Sarsili Pm Wp vs Puccio Sc

80 Kg Gentile Cl vs Di Soma Cp Wp

90 Kg Ciccone Cl vs Giuda Cp Wp

L'evento è stato indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dall'Asd Simone Di Marco Boxing Team, in collaborazione con il comitato regionale Abruzzo-Molise. Inoltre la kermesse è stata interamente trasmessa in streaming su Fpi Official Channel, canale ufficiale Youtube della Fpi.