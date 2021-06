Naiadi, Liris dice sì al project financing: "Questo progetto ha le giuste caratteristiche tecniche"

In un'intervista all'Ansa, l'assessore regionale allo sport Liris dice sì al project financing sulle Naiadi: "Questo progetto ha le giuste caratteristiche tecniche", spiega l'esponente della giunta Marsilio, aggiungendo che "dovremo fare una valutazione, che sarà politica, anche con il Comune di Pescara perché questo impianto è innanzitutto di Pescara e dei pescaresi, per cui riteniamo giusto parlarne anche con il sindaco di Pescara, sapendo che la decisione sarà della Giunta, del presidente e dell'assessorato allo sport, ma conseguente all'ascolto di chi ha conoscenza delle Naiadi. Alla fine la decisione non sarà altro che una sintesi delle varie posizioni del territorio".

Sempre Liris aggiunge:

"Siamo tutti intenzionati a risolvere il problema delle Naiadi al fine di una immediata riapertura. In giunta avevamo espresso mesi fa una volontà di andare ad esplorare il nuovo project financing dopo aver rigettato il vecchio che non era più sostenibile. Avevamo per questo già dato incarico alla Fira di verificare la congruità e la bontà del progetto".

La riapertura, annuncia Liris, avverrà "il prima possibile, ed è per questo che avremo un incontro con il Comune di Pescara per prendere una decisione. L'ipotesi della gestione del Comune nelle more del project financing è una di quelle a me più care proprio perché è un bell'esempio di sinergia fra istituzioni. Certamente il Comune di Pescara dovrà fare le sue valutazioni rispetto ai tempi e modi di gestione, ed è di questo che si dovrà parlare e su questo ragioneremo prima di prendere una decisione".