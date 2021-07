Il Club Acquatico perde la sfida decisiva per la promozione in A2: il President Bologna vince 11-6

Sfuma con la sconfitta in gara 3 il sogno del Club Acquatico di Pescara che perde 11-6 contro il President Bologna nella gara decisiva giocata nel capoluogo emiliano.

Nel primo tempo le squadre si studiano e le marcature vengono aperte dal Bologna, che chiude il primo tempo in vantaggio per 2-.0. Nel secondo tempo Parisi fa subito il 3-0 e il divario comincia a essere importante, il Club Acquatico ha urgente bisogno di dare un segnale. Ma il rigore realizzato da Kadar allunga ancora le distanze. La prima rete del Pescara è di Magnante a una decina di secondi dalla conclusione, una segnatura importante perché tiene accesa la fiammella della speranza. Guarda caso il gol arriva nel momento in cui sugli spalti arrivano i tifosi pescaresi, in ritardo causa grossi ingorghi trovati sulla strada. Parziale: 2-1. Totale: 4-1.

Nel terzo tempo aumenta il divario con il 9-2 di fine frazione che sembra ormai una sentenza definitiva. Nel quarto tempo la formazione di Paolo Bocchia prova ad accelerare in modo disperato e lo fa segnando due centri consecutivi, che portano il risultato sul 9-4. Purtroppo gli avversari non si fermano, in generale le contendenti appaiono più allungate e le difese più aperte. Il Club Aquatico disputa un ottimo periodo conclusivo, ma è troppo tardi. Bologna vince 11-6.

President Bologna: Pellegrino, Campolongo, Calanca 1, Orsoni, Moscardino 1, Mengoli, Marciano, Belfiore 1, De Simon, Kadar 1, Schettino 1, Parisi 6, Di Vittorio. Allenatore Risso.

Club Aquatico Pescara: Morretti, Colasante, Sarnicola, Di Nardo, De Ioris 1, Delle Monache 2, Magnante 2, Provenzano, Cantò, Di Fonzo, Ruscitti 1, Prosperi, Giammarco. Allenatore Bocchia.

Parziali: 2-0, 2-1, 5-1, 2-4

Arbitri: Bianco e Rovandi