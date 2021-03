Il match sarà valido per la seconda giornata di campionato. Il Pescara 1976, dopo aver ottenuto il ripescaggio nella scorsa estate e confermato la partecipazione al campionato di Serie C Gold, è stato protagonista dell’opening day sul campo della Vigor Matelica

È tutto pronto per il derby tra Pescara Basket e Pescara 1976. Palla a due, al Pala Aterno Gas & Power, domenica 21 marzo alle ore 18, agli ordini dei signori Pisetta de L’Aquila e Di Tommaso di Pescara. Il match sarà valido per la seconda giornata di campionato.

“Giochiamo contro una squadra composta da giocatori solidi ed esperti per la categoria – così coach Vanoncini presentando il prossimo impegno – Per riuscire a innalzare il rendimento rispetto alla prima partita abbiamo bisogno di un passo in avanti dei nostri leader e della crescita costante dei nostri giovani. Spiace che una gara così debba essere giocata con spalti deserti e sarà ancora più importante riuscire a trovare l’entusiasmo giusto dentro di noi”.

Il Pescara 1976, dopo aver ottenuto il ripescaggio nella scorsa estate e confermato la partecipazione al campionato di Serie C Gold, è stato protagonista dell’opening day sul campo della Vigor Matelica, uscendo però sconfitto 77-72. I precedenti della scorsa stagione hanno visto i biancazzurri trionfare in entrambe le gare (79-71 all’andata al Pala Aterno Gas & Power e 56-79 al ritorno al Pala Pepe), con l’ultima di regular season decisiva per la conquista del primo posto finale per Capitanelli e compagni.