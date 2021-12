Tutto pronto per la premiazione dell'anno del Coni

Le feste di fine anno del Coni rappresentano una grande tradizione.

Lo scorso anno questa cerimonia (in particolare quella pescarese) fu fatta on line con un grande successo di partecipazione, ma quest'anno si è deciso di tornare in presenza.

Certo, la situazione è quella che è e ci saranno numeri contingentati e massimo rispetto delle normative in termini di contenimento dei contagi.

Ma in questa maniera si intende dare un segnale di speranza e ripartenza. Sono stati ufficializzati la data - il pomeriggio di giovedì 16 dicembre - e il luogo, il Grand hotel Adriatico di Montesilvano. E poi una grande novità: quest'anno la cerimonia del Coni pescarese sarà preceduta da una premiazione di grande rilievo sportivo, quella denominata "Tutela talento atletico". Tutto nello stesso pomeriggio: alle 16 la "Tutela", alle 17:30 la festa dello sport pescarese. La "Tutela talento atletico" ha un particolare pregio, perché i vertici del Coni premieranno i migliori giovani talenti dello sport regionale e le loro società di appartenenza che li stanno aiutando a crescere a livelli altissimi. Con una borsa di studio e contributi. Una buona notizia: quest'anno la "Tutela talento atletico" (Coni con i contributi della Regione Abruzzo) premierà 18 atleti (14 delle discipline olimpiche e 4 delle discipline non olimpiche), invece degli abituali 16. Un piccolo grande aiuto per gli atleti di vertice in prospettiva futura.

Che sono. Per le discipline olimpiche: Domenico Lamante (vela, Lega navale Pescara); Alice Baliva (taekwondo, Centro taekwondo Celano); Enrica Paolini (ginnastica ritmica, Armonia d'Abruzzo); Alice Capozucco (ginnastica ritmica, Armonia d'Abruzzo); Luigi Case (atletica, Aterno Pescara); Roel Narcisi (sollevamento pesi, Athlas pesistica Teramo); Luca Iovoli (pugilato, Boxing team Simone Di Marco); Greta Zuccarini (atletica, Aterno Pescara); Lorenzo Mantenuto (atletica, Gran Sasso Teramo); Francesco Scamolla (taekwondo, Centro taekwondo Celano); Gioxe Narcisi (sollevamento pesi, Athlas pesistica Teramo); Nicolas Esposito (taekwondo, Centro taekwondo Celano); Paolo Carlucci (sollevamento pesi, Athlas pesistica Teramo); Matteo Tricca (pugilato, Boxing team Simone Di Marco).

Nelle discipline non olimpiche, i premiati saranno: Andrea Pignotti (motociclismo, Motoclub Lo sherpa); Emiliano Zapparata (beach tennis, Pr tennis school); Leonardo De Angelis (pattinaggio, Rolling team pattinatori Bosica); Benedetta Ramundi (wushu kung fu, Shaolin wushu kung fu).

Per quanto riguarda invece la festa del Coni pescarese, i premiati saranno molti di più e riguarderanno tutte le federazioni che avranno indicato i loro migliori esponenti; in questo caso la scelta ricadrà però unicamente sulle realtà prettamente di Pescara e provincia. E saranno assegnati premi speciali anche a dirigenti, tecnici e operatori del settore sportivo. In questo caso, la lista verrà comunicata nei prossimi giorni.