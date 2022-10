Potenza-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Fischio d'inizio alle 17,30 nello stadio Alfredo Viviani di Potenza dove il Pescara affronta i padroni di casa, a caccia di punti importanti per la classifica dopo il pareggio contro il Monterosi.

PRIMO TEMPO

Inizia il match. Al 2' occasione per il Potenza che parte in attacco. Al 5' si fa vedere il Pescara con Lescano che sfiora la traversa. Al 6' biancazzurri in vantaggio: sempre Lescano questa volta non sbaglia e su una serie di rimpalli con un rasoterra batte il portiere: 1-0 per il Pescara.

POTENZA (4-3-3) 1 Gasparini, 2 Rillo, 5 Matino, 6 Del Pinto, 8 Sandri, 9 Caturano, 11 Di Grazia, 17 Polito, 20 Laaribi, 51 Girasole, 77 Volpe. Allenatore Sebastiano Siviglia

A DISPOSIZIONE: 12 Uva, 3 Celesia, 7 Emmausso, 10 Del Sole, 13 Armini, 14 Riccardi, 18 Legittimo, 19 Belloni, 23 Logoluso, 26 Verrengia, 30 Steffe, 32 Masella, 38 Talia, 70 Schimmenti

PESCARA (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 2 Milani; 5 Palmiero, 20 Kraja, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 10 Lescano. Allenatore Alberto Colombo

A DISPOSIZIONE: 1 Sommariva, 31 D’Aniello, 7 Kolaj, 8 Aloi, 9 Vergani, 11 Delle Monache, 17 De Marino, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 39 Tupta 72 Saccani, 88 Germinario.