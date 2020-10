Polemiche per la Maratona d'Annunziana: "A Pescara non esiste il Covid?"

Non si spengono le polemiche per la Maratona d'Annunziana che si è disputata ieri in centro città nonostante l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Un nostro lettore, mandandoci un'eloquente fotografia, chiede: "Ma a Pescara non esiste il Covid?".

La questione si è anche trasformata in uno scontro politico, con il sottosegretario Zampa che ha definito la manifestazione "un'ideona geniale per evitare assembramenti" e il sindaco Carlo Masci che le ha replicato duramente parlando di "chiacchiericcio che non fa onore a chi riveste una carica di governo". Anche il centrosinistra ha criticato l'amministrazione comunale, tacciandola di aver fatto una "scelta irresponsabile" e aver commesso "un grave errore".