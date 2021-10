Podismo, ai nastri di partenza la 28esima edizione del Trofeo San Callisto

Ai nastri di partenza la 28esima edizione del Trofeo San Callisto a Ripacorbaria, frazione di Manoppello. Appuntamento domenica 10 ottobre. La manifestazione podistica è intitolata alla memoria di Giuseppe Ferrante, con l'organizzazione a cura dell’Asd Marathon Club-Manoppello Sogeda.

Il programma prevede il ritrovo alle 8:30 in Piazza San Callisto, la gara dei bambini e dei ragazzi a partire dalle 9:30 (su diverse distanze in base all’età del singolo partecipante), a seguire alle 10 la gara competitiva degli adulti sulla distanza di 8 chilometri e in parallelo lo svolgimento della camminata della salute di soli 4 chilometri.

“Nel 2020 siamo stati una delle uniche gare dell’immediato dopo emergenza Covid - spiega Franco Schiazza, uno dei coordinatori del comitato organizzatore - ma dopo tutte queste disavventure della pandemia ripartiamo in presenza e in sicurezza, utilizzando la mascherina nei primi 500 metri dopo la partenza della gara adulti. Ci teniamo a precisare che non occorre esibire il Green Pass ma consigliamo di organizzarsi per la verifica iscrizioni e il ritiro dei pettorali con un rappresentante per ogni società. Sarà un’edizione contraddistinta da una ricca dotazione di premi con tutti i prodotti tipici delle nostre zone ed anche dei nostri sponsor, in primis ringrazio Market Loredana, Casale Paradiso, Sogeda, Sportnet, Agriturismo il Pozzo e la Luna”.