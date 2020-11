Piscine chiuse a Pescara anche agli atleti: è polemica

Nonostante il nuovo dpcm del Governo autorizzi gli allenamenti agli atleti agonistici di nuoto, a Pescara di fatto le piscine sono tutte chiuse. Per questo, il presidente del Circolo Acquatico Fustinoni di Pescara protesta chiedendo che i gestori possano lasciare aperte le piscine per consentire gli allenamenti.

Il Club Acquatico, sottolinea il presidente, si è sempre allenato in questo periodo rispettando le norme nella struttura gestita dal club, quella provinciale di Pescara:

Ben consci che far funzionare una piscina non per l'apertura al pubblico, ma per gli allenamenti dei propri tesserati (nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto), è un costo e non un guadagno