Alla maratona sui rollerblade di Berlino 14 atleti amatori pescaresi: una storia di amicizia e passione

Quarantadue chilometri ad emissioni zero all'insegna dello sport, la condivisione e il divertimento: c'erano anche Pescara e Montesilvano alla maratona sui rollerblade di Berlino svoltasi la scorsa settimana.

In quattordici sono partiti per vivere ancora una volta questa sepciale emozione che parte dalla Porta di Brandeburgo e lì torna dopo aver percorso, senza mai passare nello stesso punto, la bellissima città tedesca. Circa 6mila quest'anno gli appassionati che si sono dati appuntamenti per questo particolare evento che si accompagna alla maratona podistica: i nostri concittadini sono tutti arrivati tra i primi 500 con una di loro piazzatasi tra le prime dieci nella categoria generale “donne” e seconda nella sua categoria di riferimento. Insomma ci siamo portati a casa anche un podio quello regalatoci da Noemi Di Iorio.

Se l'occasione è stata quella per mettersi ancora una volta alla prova, è la storia che c'è dietro la nascita di questa scarpa di non professionisti, sebbene ex atleti, che hanno creato una realtà a misura di appassionato per diffondere l'inline skates come sport, ma anche stile di vita sano e divertente. A spiegarcelo è uno di loro: Armando Ruggieri. “Siamo tutti ex pattinatori. Abbiamo iniziato 50 anni fa con il nostro coatch Salvatore Della Valle che, tra l'altro, pattina ancora. E' stato lui il fondatore del pattinaggio di Montesilvano. Avevamo anche avviato un'attività di hockey”. Poi è arrivata la maggiore età, il servizio militare e poi il lavoro. Ma alcuni sogni sebbene si accantonino, restano sempre lì in attesa di essere afferrati e così una decina di anni fa questi orami ex ragazzi si sono ritrovati e hanno creato l'associazione “Pescara inline skating” che ha aggiunto Montesilvano al suo nome poco dopo. “Siamo tutti 50enne, 55enni – spiega sorridendo Ruggieri -. Abbiamo ricominciato a pattinare nel pattinodromo di Pescara: facciamo un'attività sportivo-ricreativa adatta agli adulti che hanno voglia di mettersi in gioco”. A Pescara si incontrano il martedì e il giovedì dalle 21.15 alle 22.30, mentre a Montesilvano questi grandi appassionati si danno appuntamento nello spazio antistante il Palacongressi.

Armando Ruggieri, Gabriele Materazzi, il presidente Paolo Pergolari erano tutti amici d'infanzia. I primi a mettere i pattini per farne uno sport sul territorio grazie a Della Valle. Proprio loro, insieme a Garbiele Ferri, Antonio Materazzi e Claudia Caprile, oggi vicepresidente, hanno deciso di rimetterli ai piedi e ricominciare da dove avevano lasciato. Pattini in linea questa volta. Nel 2015 il primo volo a Berlino, per scoprire questa particolare maratona. Una sorta di indagine sul posto fatta sulle ruote da Gabriele e Paolo. Quindi la voglia di andare tutti insieme a vivere questa bellissima esperienza. E così è stato, anche per l'edizione 2022. Il covid ha fatto diminuire un po' il numero degli iscritti che era arrivato a quasi 10mila, ma in 6mila a Berlino c'erano e c'erano anche Pescara e Montesilvano in volata verso il traguardo. Un modo per mettersi alla prova, per promuovere una mobilità sostenibile, ma anche concedersi un percorso di 42 chilometri: proibitivo da queste parti.

Sì perché se siamo abituati a vederli lungo le piste ciclabili o sulla strada parco la verità è che spazi per i pattinatori non ce ne sono. “Noi tecnicamente potremmo pattinare solo sulle piste o sulle strade quando chiuse per gli eventi. C'è tolleranza quando si esce per fare una passeggiata sulle piste ciclabili, ma in realtà ci vorrebbero spazi ad hoc perché il nostro 'mezzo' è considerato un acceleratore”. Berlino ha trasformato un intero aeroporto in un enorme pista riservata alla mobilità sostenibile tra aree verdi, piste ciclabili e piste per i pattinatori. L'auspicio, non la richiesta, è che magari un giorno anche in città si possano avere corsie adatte a chi decide di utilizzare questo mezzo decisamente a impatto zero.

Nel frattempo per le grandi distanze ci si dà appuntamento alla maratona di Berlino dove Pescara e Montesilvano sono stati protagonisti grazie a questa squadra di amatori e ci sembra giusto citarli tutti: Armando Ruggieri, Gabriele Materazzi, Paolo Pergolari, Gabriele Ferri, Antonio Materzzi, Claudia Caprile, Annalucia Ferritto, Francesco De Massis, Noemi Di Iorio, Maurizio Sagazzio, Giuseppe Della Valle, Nadia Liberatore, Serena Ricci e Valerio Cozzolino.