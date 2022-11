Due pescaresi conquistano l'Europa League di calcio da tavolo, l'evoluzione dello storico subbuteo

Hanno conquistato l'Europa League di calcio da tavolo, l'evoluzione del più noto e storico subbuteo, due giocatori pescaresi che nei giorni scorsi a Palma di Maiorca hanno vinto il trofeo nel club "Bologna Tigers" in cui militano. Si tratta di Andrea di Vincenzo e Fabrizio Fedele che hanno centrato l'importante obiettivo europeo per questa disciplina che resiste all'avvento del virtuale, di internet e dei social e riesce ancora a conquistare il cuore non solo degli appassionati sopra i quarant'anni, ma anche qualche giovane nuova leva.

Recentemente il calcio da tavolo italiano ha conquistato importanti vittore nella coppa del mondo di specialità. Oltre all'Europa League, si sono giocate le finali della Champions League in Italia, a Reggio Emilia nella suggestiva cornice del subbuteoloand. Qui, la vittoria è andata ancora una volta ad un team italiano, ovvero i Fratelli Bari di Reggio Emilia che conquistano l'ottava coppa. Abbiamo contattato Fabrizio Fedele che è anche il coordinatore regionale dell'associazione "Ves gentes", che ci ha raccontato l'emozione di questa vittoria spiegando di essersi appassionato già da bambino al subbuteo:

"Attualmente esistono due specialità del subbuteo: quello tradizionale che porta lo stesso nome, e il calcio da tavolo che è un'evoluzione più recente. Io ho iniziato a giocare a subbuteo già nel 1986 quando avevo 11 anni e da allora questa passione non si è mai spenta, anzi è cresciuta. Io e Andrea giochiamo in delle formazioni per entrambe le specialità: l'associazione "Ves gentes" ha una squadra in Serie D per il calcio da tavolo, mentre per quanto riguarda il subbuteo tradizionale giochiamo in serie A, appunto con i "Tigers Bologna" che ci hanno ingaggiato. Anche nel subbuteo infatti esiste una sorta di calciomercato dove i giocatori migliori vengono reclutati dalle formazioni di punta. L'Europa League funziona come la Coppa Davis di tennis: nelle finali ci siamo sfidati a squadre su quattro campi diversi dove abbiamo superato con i Tigers per 1 a 0 la formazione belga SC Lion Eugies

La squadra è composta da Francesco Mattiangeli (vicecampione del mondo con la Nazionale italiana veteran nella recente coppa del mondo a squadre disputata a Roma), Riccardo Marinucci, Alberto Di Maggio, dai pescaresi Andrea Di Vincenzo e Fabrizio Fedele e dal portoghese Sergio Ramos. Dopo aver terminato la fase a gironi al secondo posto (Girone A), nei quarti di finale vittoria sulla squadra spagnola dell’Aft Turia 1981 (2 a 0) ed in semifinale sull’altra squadra italiana della Ss Lazio Tfc (battuta per 3 a 1), che poi chiuderà al terzo posto della competizione, vincendo la finalina

Anche questo torneo è stato ovviamente organizzato sotto l’egida della confederazione europea della Ecstfa e ha visto, ai nastri di partenza, 16 club provenienti da tutta Europa, tra i quali ben tre squadre italiane: Bologna Tigers, Lazio Tfc e Aosta Warriors (in realtà i club nostrani dovevano essere quattro, ma l’Acs Perugia ha rinunciato alla partecipazione). La squadra valdostana, invece, al termine della competizione, ha chiuso al 14° posto."

Fedele poi ci ha spiegato che in Abruzzo sono circa un'ottantina i giocatori agonistici che si cimentano nei tornei:

"Fra Pescara e Chieti contiamo circa una cinquantina di giocatori agonistici, una trentina nell'Aquilano mentre in provincia di Teramo c'è poca diffusione. Spesso cerchiamo di ritagliarci degli spazi nelle scuole per riuscire a trovare giovani che abbiano voglia di proseguire la tradizione di questo affascinante gioco da tavolo. Non è un'impresa facile visto che i social, internet ed in generale il mondo attuale assorbono quasi completamente gli interessi dei ragazzi, ma comunque qualche soddisfazione e qualche giovane nuova promessa riusciamo ancora a portarla verso il mondo del subbuteo".