Conto alla rovescia per la Pescara Sup Race, 4a tappa campionato italiano di categoria stand up paddle. La manifestazione sportiva è senza scopo di lucro, e vi parteciperanno circa 100 atleti muniti di Sup. Appuntamento il 28 e 29 agosto, nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento balneare Le Hawaii.

Lo stand up paddle è uno sport antichissimo, variante del surf, e sta prendendo il sopravvento in tutto il mondo: è una disciplina degli sport acquatici in cui, stando in piedi su una tavola, si utilizza una pagaia per la propulsione. Negli ultimi anni lo stand up paddle sta conoscendo un grosso successo, richiamando moltissimi atleti e praticanti in tutto il mondo.