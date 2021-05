Pallanuoto, il Pescara regge due tempi: la President Bologna vince 6-15

Nella 7^ giornata del campionato di serie B, girone 4, il Pescara Pallanuoto regge due tempi ma, alla fine, la President Bologna vince 6-15. Alla piscina Il Passetto di Ancona i biancazzurri devono così arrendersi alla capolista, non prima però di aver venduto cara la pelle. Ecco cosa ha dichiarato mister Franco Di Fulvio al termine della sfida:

“I ragazzi sono stati attaccati alla partita per due tempi contro un avversario importante e che non ci ha regalato nulla. Non voglio usare alibi, chi c’è stato ha fatto il suo dovere. Purtroppo eravamo un po’ corti. Fino alla metà del quarto tempo abbiamo giocato con nove giocatori e queste sono delle cose che si pagano”.