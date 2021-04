Pescara Pallanuoto-Libertas Perugia vale la salvezza, Di Fulvio: “Partita da non sbagliare”

La squadra guidata da Franco Di Fulvio è pronta per la 5^ giornata del campionato di serie B, girone 4. Le due compagini sono attualmente separate da 3 punti in classifica

Pescara Pallanuoto-Libertas Rari Nantes Perugia vale la salvezza. Conto alla rovescia per la gara in programma domenica 2 maggio alle 13, con diretta streaming sulla pagina Facebook della società biancazzurra. Si gioca nella piscina Il Passetto di Ancona, e coach Franco Di Fulvio invita i suoi alla massima attenzione: “È una partita fondamentale per noi”, taglia corto. “Sappiamo che ci giochiamo gran parte del campionato in questa sfida. All’andata siamo riusciti a spuntarla di misura dopo una partita giocata a rincorrere l’avversario”.

E ancora: “Perugia è una buona squadra, ha tre o quattro elementi di categoria superiore, in grado di mettere in difficoltà chiunque. I ragazzi sono carichi, conoscono l’importanza del match: in settimana ci siamo allenati bene e adesso andiamo a giocarcela”. La squadra dunque è pronta per la 5^ giornata del campionato di serie B, girone 4. Le due compagini sono attualmente separate da 3 punti in classifica. Vinca il migliore!

Per la partita contro Perugia sono stati convocati 13 giocatori biancazzurri, eccoli: Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, D’Aloisio, Trabucco, Santarelli, Recchia.