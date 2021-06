Pallanuoto, il derby tra Pescara Pallanuoto e Club Aquatico chiude la stagione regolare per i biancazzurri

La regular season del campionato di Serie B di pallanuoto si concluderà domani, domenica 6 giugno, con il derby tutto pescarese tra Pescara Pallanuoto e Club Aquatico.

La gara, in programma alle ore 17 nella piscina "Il Passetto" di Ancona, potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook dei biancazzurri.

I ragazzi di mister Franco Di Fulvio arrivano all’appuntamento dopo aver mostrato segnali di ripresa nella prima metà della sfida contro la capolista President Bologna, persa dal Pescara ma giocata alla pari per i primi due tempi.

Il destino dei biancazzurri in campionato è quasi segnato e si chiama play-out. Per provare a evitarli bisogna cercare di fare punti contro gli orange, compito per nulla agevole, e poi attendere notizia dalle altre partite. Tra le altre cose, il Pescara riposerà nell’ultima giornata in calendario il 19 giugno, mentre le sue avversarie dirette, Perugia e Jesina, scenderanno regolarmente in vasca. L’allenatore del Delfino non cambia rispetto a quanto fatto domenica scorsa: per il derby ha convocato gli stessi 12. Resta ai box il mancino Andrea D’Aloisio. Migliorano le condizioni del capitano Davide Giordano reduce da un problema alla mano.

«Dobbiamo provare a mettere in difficoltà il Club Aquatico», dice mister Di Fulvio alla vigilia, «sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma voglio vedere lo stesso atteggiamento mostrato dalla squadra la scorsa settimana. Noi dobbiamo provare a fare punti e poi vedere cosa fanno le altre. Io credo che fin qui la classifica del nostro girone rispecchia i valori visti in vasca, con Bologna superiore alle altre, il Club giustamente al secondo posto e dietro noi tre che ci giochiamo la salvezza. Fare calcoli in questo momento è molto difficile, noi dobbiamo solo pensare a scendere in acqua e fare il massimo. Se poi saranno play-out ce li giocheremo».

Per la partita contro il Club Aquatico Franco Di Fulvio ha convocato 12 giocatori: Febbo, Mancini, Cipriani, De Vincentiis, Bogni, Castagna, Giordano, Cerasoli, Micheletti, Recchia, Santarelli, Collini.