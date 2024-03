Pescara-Carrarese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

In un clima di contestazione sempre più aspro, allo stadio Adriatico-Corncacchia di Pescara si sfidano sue squadre in uno stato di forma agli antipodi. Il Delfino è reduce da 5 ko nelle ultime 6 partite, con unica gioia la vittoria di misura sulla Lucchese nell'ultima uscita interna che coincideva col debutto di mister Giovanni Bucaro da capo allenatore con pieni poteri, la Carrarese è invece imbattuta nella gestione Calabro, che ha visto nelle ultime 9 gare uno score di 9 successi e 3 pareggi. L'ultimo acuto, quello nell'infrasettimanale, è stato doc: vittoria sulla corazzata Cesena con doppietta di quel Panico che però oggi è assente causa squalifica.





La Curva Nord ha deciso di replicare la protesta del match contro la Lucchese, con gli spalti disertati nel primo tempo in uno stadio dove sarà assente anche il presidente Sebastiani, bersaglio della contestazione dei tifosi. Dirigerà la contesa Michele Delrio di Reggio Emilia, al quinto anno in C, che vanta tre incroci col Delfino con 1 successo e 2 sconfitte. Il fischio di inizio è fissato alle ore 18:30 ma già sono state diramate le liste. Ecco le scelte con grande sorpresa in casa Delfino con il cambio di modulo:

PESCARA (3-5-2): Plizzari; Brosco, Pellacani, Di Pasquale, Floriani Mussolini, Aloi, Squizzato, Tunjov, Milani; Merola, Cuppone. A disp. Gasparini, Profeta, Pierno, Meazzi, Moruzzi, Staver, Mesik, De Marco, Dagasso, Franchini, Masala, Accornero, Cangiano, Capone. All Bucaro

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Coppolaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Cicconi; Capezzi, Finotto; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Cerretelli, Boli, Grassini, Palmieri, Di Gennaro, Zuelli, Boli, Belloni, Di Matteo. All. Calabro





La cronaca live – Pescara-Carrarese 0-0 – PRIMO TEMPO -