La Pescara Basket pronta a ospitare il Vigor Matelica

Archiviato il derby con l'Amatori Pescara 1976, la Pescara Basket è pronta a ospitare il Vigor Matelica, una delle squadre che vantano più partecipazioni al campionato di Serie C Gold, recitando sempre un ruolo da protagonista per le posizioni di vertice. Alla vigilia del match ha parlato coach Stefano Vanoncini, ecco le sue dichiarazioni:

“Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di grande talento. In casa della corazzata Bramante Pesaro è incappata in una cattiva serata e quindi ci dobbiamo aspettare una Matelica molto arrabbiata che verrà a Pescara per fare una partita vera per cercare di riprendersi quella che non è riuscita ad ottenere sabato scorso”.