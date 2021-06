Il Pescara Basket riceve la visita della Vigor Matelica, scontro fondamentale per la classifica

Il Pescara Basket riceverà domani (6 giugno) la visita della Vigor Matelica, e sarà uno scontro fondamentale per la classifica di entrambe le squadre. Palla a due, al Pala Aterno Gas & Power, alle ore 18, agli ordini dei signori Pisetta di Roseto degli Abruzzi e Pratola di Francavilla al Mare. Così coach Vanoncini:

"Per noi sarà una partita molto difficile, ma che potrebbe darci la sicurezza che stiamo cercando dall’inizio dell’anno, ossia quella di avere una chance e se vogliamo averla fino in fondo dobbiamo provare a vincere questa partita".

La squadra di coach Lorenzo Cecchini occupa la terza posizione a quota sedici punti, quattro in meno delle due capolista, frutto di otto vittorie e quattro sconfitte ottenute alla media di 63,2 punti realizzati e 62,8 punti subiti. E Vanoncini aggiunge: “Matelica nelle due precedenti occasioni ci ha messo davvero in difficoltà, battendoci in casa nostra e facendoci sudare parecchio nella gara di ritorno a Castelraimondo. È una squadra che ha affrontato il campionato con grandi ambizioni a mio avviso ben riposte, vista la qualità del roster e soprattutto la combattività dei suoi giocatori e la sapienza cestistica dello staff. Sono stati sempre competitivi, mettendo in difficoltà tutti, e che probabilmente non ha ottenuto quello che voleva da questo campionato a causa della sfortuna del contagio Covid”.

Per questo incontro saranno messi in vendita 500 biglietti, come stabilito dal decreto ministeriale per le manifestazioni sportive indoor, al prezzo unico di 5 euro con tagliando nominativo.