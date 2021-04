Il Pescara Basket riprende gli allenamenti, c'è da preparare la gara con l'Unibasket Lanciano

L'impegno di domenica prossima con i frentani sarà molto delicato per i ragazzi di coach Stefano Vanoncini. Per questo c'è tanta voglia di fare bene

Dopo la pausa per le festività pasquali, il Pescara Basket ha ripreso nella giornata odierna gli allenamenti: c'è infatti da preparare l'imporante gara dell'11 aprile tra le mura amiche con l'Unibasket Lanciano, già vittorioso contro l'Amatori Pescara 1976 nel recente derby d'Abruzzo tra le due compagini.

L'impegno di domenica prossima con i frentani sarà molto delicato per i ragazzi di coach Stefano Vanoncini (a proposito, tanti auguri: oggi è il suo compleanno), che nel turno precedente del campionato di Serie C Gold si sono dovuti arrendere alla corazzata Bramante Pesaro. Per questo motivo in casa biancazzurra c'è tanta voglia di fare bene.