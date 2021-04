La Pescara Basket tessera Nikola Mijatovic

La società biancazzurra ha comunicato l’arrivo del lungo bosniaco in doppio tesseramento con il Chieti Basket 1974, formazione di Serie A2. Il giocatore, classe 2001, andrà a rinforzare il roster impegnato nel campionato di Serie C Silver

Il giocatore, classe 2001, è sbarcato in Italia nella stagione 2017/2018, militando nel Nuoro; adesso andrà a rinforzare il roster impegnato nel campionato di Serie C Silver e potrà sfruttare l’opportunità in biancazzurro per fare ulteriore esperienza tra i senior agli ordini di coach Di Nicola e proseguire nel proprio percorso di crescita.

Il Pescara Basket "ringrazia la società Chieti Basket e il signor Max Del Conte per la collaborazione e la riuscita dell’operazione".