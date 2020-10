Pescara Basket, altro buon test con il Teramo a Spicchi

Per il Pescara Basket un altro buon test con il Teramo a Spicchi. Impressioni positive anche nel primo impegno di pre-campionato tra le mura amiche del Pala Aterno Gas & Power, con i biancazzurri che hanno disputato l’ennesima prova con una compagine di categoria superiore come il Tasp. Coach Vanoncini, ancora privo di Seye e Del Sole, ha schierato diversi quintetti per valutare più soluzioni di gioco, ricevendo risposte molto positive anche dai più giovani:

"Sono soddisfatto dell'approccio generale – così il tecnico a fine gara – Dobbiamo migliorare nella tenuta lungo i quaranta minuti, ma è assolutamente normale a questo punto della pre-stagione. Ma ci tengo a sottolineare di aver visto sensibili miglioramenti individuali da parte di qualche giocatore di cui sono molto contento".

Capitanelli e compagni riprenderanno subito i lavori, già oggi pomeriggio, in vista del prossimo impegno di pre-campionato, in programma sabato 10 ottobre sempre al Pala Aterno Gas & Power, con fischio d'inizio alle ore 17.30, contro l’Unibasket Lanciano.