Pescara Basket, rinnovato l'accordo di sponsorizzazione con Aterno Gas & Power

Il Pescara Basket ha rinnovato l'accordo di sponsorizzazione con Aterno Gas & Power, che sarà operativo per quanto riguarda la denominazione del palazzetto dello sport di via Elettra per la stagione 2020/2021. La notizia è stata ufficializzata ieri. Ecco che cosa dichiara il presidente Luca Di Censo:

"Ringrazio il dottor Mauro Scopano e l'amico Giovanni Peres per aver rinnovato anche per questa stagione l'accordo con una compagnia di assoluto riferimento. Questo legame tra il Pescara Basket e Aterno Gas & Power garantisce continuità al nostro progetto e ci consentirà di poter sviluppare anche progetti comuni di marketing per il futuro per promuovere le nostre attività su tutto il territorio".

Per l’amministratore unico di Aterno Gas & Power, Mauro Scopano, “il Pescara Basket è una squadra ambiziosa, che punta a tornare a livelli più consoni alla realtà cittadina per storia, tradizione e potenzialità del territorio, e siamo ben felici di sostenere le ambizioni della compagine biancazzurra”.