Pescara Basket, emersa nel gruppo squadra una positività al Covid-19

Brutta tegola sulla Pescara Basket: è, infatti, emersa nel gruppo squadra una positività al Covid-19. Come fa sapere la società biancazzurra in una nota, il responso è arrivato dopo i tamponi effettuati nei giorni scorsi, l’ultimo dei quali risale a oggi. L’elemento coinvolto, di cui non viene ufficializzato il nome, è asintomatico ed è stato immediatamente messo in isolamento domiciliare. Contestualmente sono stati subito avvertiti gli organi sanitari competenti.

L'unica consolazione è che, comunque, nel prossimo fine settimana non si giocheranno a prescindere le gare che avrebbero visto la Pescara Basket affrontare la Teate Basket Chieti per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold, e il Torre de’ Passeri per la prima di ritorno del campionato di Serie C Silver. A ciò vanno poi sommati gli incontri di under 19 d’Eccellenza, under 19 Gold e under 15 d’Eccellenza.

Ebbene, il risultato sarà un nulla di fatto per tutti perché di recente la Fip Abruzzo ha comunicato lo slittamento della ripresa dei campionati dopo le festività natalizie, con il rinvio delle partite a tutto il 9 gennaio per i senior e a tutto il 16 gennaio per le giovanili. Alla persona risultata positiva al coronavirus formuliamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione.