Pescara Basket, in Serie C Gold scatta la fase ad orologio: arriva il Pisaurum Pesaro

In Serie C Gold scatta la fase ad orologio: la Pescara Basket aspetta il Pisaurum Pesaro. Capitanelli e compagni debutteranno tra le mura amiche per un incontro che metterà subito alla prova le loro ambizioni: i biancazzurri iniziano da primi della classe la fase decisiva della stagione. Lo start è fissato a sabato 29 maggio, con la conclusione domenica 13 giugno per un tour de force che vedrà le squadre impegnate in cinque incontri in due settimane

“Dopo la settimana di pausa riprendiamo con grande entusiasmo in questa fase ad orologio – dice coach Vanoncini – che ci vede affrontare nella gara d’esordio il Pisaurum, una squadra rivelatasi per noi molto ostica nelle due partite di stagione regolare, che ci ha messo in grande difficoltà e che ha mostrato tutto il suo valore con sconfiggendo il Bramante”.

La squadra, insomma, è carica: “Non poteva esserci partita migliore per essere stimolati a riprendere il clima agonistico al più alto livello possibile – prosegue Vanoncini – Rispettiamo moltissimo gli avversari, i quali sono sicuro ci impegneranno fino alla morte. Questo sarà il primo passo di questa fase finale, nella quale metteremo tutte le nostre speranze e tutto il nostro impegno”.

Palla a due, al Pala Aterno Gas & Power, alle ore 18, agli ordini dei signori Di Santo di Chieti e Marianetti di San Giovanni Teatino. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Pescara Basket e su Rete 8 Sport, canale 11 del DTT, con il commento di Mirko De Luca e Marco La Sorda.