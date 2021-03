Parla il tecnico biancazzurro Vanoncini: “C’è una voglia di far bene debordante, ma dovremo essere abili a canalizzarla in energia positiva, senza farci prendere da frenesia e voglia di strafare dopo il lungo periodo di stop”

Il Pescara Basket ospita il Pisaurum Pesaro domani, 14 marzo, alle ore 18 nel Pala Aterno Gas & Power. La partita si disputerà a porte chiuse agli ordini dei signori Marianetti di San Giovanni Teatino e Martini di Mosciano Sant’Angelo. Alla vigilia del match ha parlato il tecnico biancazzurro Vanoncini:

“Questa è una partita che esula dagli avversari, pur essendo il Pisaurum avversario ostico, difficile da affrontare e soprattutto esperto di questo campionato. È l’esordio stagionale e si torna a giocare una partita ufficiale dopo oltre un anno ed il carico emotivo è mostruoso di suo, con tutte le incognite del caso”.

Sempre Vanoncini aggiunge: “C’è una voglia di far bene debordante, ma dovremo essere abili a canalizzarla in energia positiva, senza farci prendere da frenesia e voglia di strafare dopo il lungo periodo di stop. È il primo passo, quindi il più importante, per la rinascita: siamo carichi e felici di poter finalmente tornare in campo”.