Pescara Basket, ufficializzati gli under aggregati in prima squadra

Importanti novità in casa del Pescara Basket, che oggi ha ufficializzato gli under aggregati in prima squadra per il campionato di Serie C Gold 2020/2021. Sono tutti prodotti del settore giovanile. Si tratta di:

Francesco Di Giovanni

Federico Pucci

Mavide Bravetti

Mamadou Seye

Bassidiki Traorè

Manolo Perella

Saranno dunque loro a rispondere agli ordini di coach Stefano Vanoncini. Disputeranno anche il campionato under 18 d’Eccellenza. Non solo: alcuni di loro saranno mandati in doppio tesseramento in C Silver per fare ulteriore esperienza tra i senior.