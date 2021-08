Pescara Basket, Marco Pizzoli sarà il preparatore fisico anche per la stagione 2021/2022

Inoltre la società biancazzurra comunica che la nuova stagione prenderà ufficialmente il via lunedì 23 agosto con il raduno e il primo allenamento della squadra nel Palasport di via Elettra

Marco Pizzoli sarà il preparatore fisico della Pescara Basket anche per la stagione 2021/2022. La notizia è ufficiale. Queste le prime parole di Pizzoli dopo la riconferma:

“Considerando i bellissimi risultati che abbiamo raggiunto l’anno scorso, con i miglioramenti della squadra di settimana in settimana, sono felicissimo di poter rimanere e continuare in questo progetto, insieme ad uno staff e ad una società competente ed ambiziosa come piace a me e soprattutto perché il gruppo di base è rimasto. Quindi il lavoro non deve ripartire da zero, ma sarà un lavoro continuativo, con due innesti importanti”.

E ancora: “Realizzare dei progetti e raggiungere i risultati tramite questi progetti richiede tempo e vanno fatti a lungo termine. Il tutto e subito non ha mai pagato ed in questa società, fin dal mio arrivo lo scorso anno, ci sono tutte le condizioni per poter lavorare bene, seguendo un programma preciso e ben definito senza forzare i tempi, in quanto sarebbe solamente dannoso”.

Inoltre la società biancazzurra comunica che la nuova stagione prenderà ufficialmente il via lunedì 23 agosto con il raduno e il primo allenamento della squadra nel Palasport di via Elettra. Appuntamento a partire dalle ore 17,30.