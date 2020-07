Nuovo arrivo nelle file del Pescara Basket, ingaggiato il playmaker Andrea Grosso. Pescarese doc, classe 1987, alto 193 cm, ha militato in passato nell'Amatori. Queste le sue prime parole da neo biancazzurro:

"Ho accettato con grande entusiasmo la proposta del Pescara Basket perché da quello che ho potuto vedere e percepire in questa realtà ci sono tutti i presupposti per poter far bene, per poter divertirsi ed anche far divertire. Conosco la realtà e gran parte delle persone che ne fanno parte e sono contento di aver sposato questo progetto e i movimenti di mercato finora effettuati testimoniano la bontà dell'operato del presidente Di Censo".

Le ambizioni e le aspettative di Grosso sono quelle di "fare il massimo possibile in questa realtà, divertirci e cercare di far divertire il pubblico che spero possa appassionarsi in numero sempre crescente con il passare delle partite. Non sappiamo ancora quando si inizierà, però sicuramente sono molto carico per questa nuova stagione". Grosso segue l'acquisto di Staselis e le conferme di Capitanelli e Fasciocco, per un organico che vedrà la presenza, nella maggior parte, di atleti pescaresi.