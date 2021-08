Pescara Basket, Di Nicola sarà uno degli assistenti di coach Vanoncini anche per la stagione 2021/2022

La Pescara Basket comunica che Giacomo Di Nicola sarà uno degli assistenti di coach Stefano Vanoncini anche per la stagione 2021/2022. Classe 1991, pescarese doc, Giacomo è un componente storico della compagine biancazzurra:

“Ringrazio la società per avermi permesso anche quest’anno di far parte dello staff di coach Vanoncini – afferma il giovane tecnico – e di proseguire nel mio di crescita personale. Spero di conciliare al meglio lavoro e pallacanestro per dare tutto il mio contributo per la crescita del gruppo e per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti!”