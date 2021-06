Tutto pronto per la "bella" tra Pescara Basket e Fortitudo Roma: chi vince va in Serie B. Gara 3 si giocherà domenica 27 giugno alle 18 sul neutro del Pala Angeli di L’Aquila, a porte chiuse, rispettando il precedente protocollo che prevede la presenza nel palasport di massimo 80 persone, compresi squadre, arbitri, dirigenze e addetti ai lavori.

“Nella gara di mercoledì non ho nulla da rimproverare per quanto riguarda l’atteggiamento della mia squadra – dice coach Vanoncini – ma purtroppo siamo mancati in qualità nel rendimento offensivo, soprattutto nel secondo tempo. Per vincere questa partita c’è un solo modo: adeguarci al livello di competizione che Roma ha messo in campo in gara 2”.