Pescara Basket, Davide Pucci si presenta: "Voglio rilanciarmi come giocatore"

Davide Pucci si presenta ai tifosi del Pescara Basket. Il giocatore, che vanta esperienze in serie B con Stella Azzurra Roma, Bisceglie e Palermo, è tornato nella sua città natale con forti motivazioni. Ecco le sue parole:

"Sono orgoglioso di tornare a far parte di una realtà di Pescara – esordisce Pucci – Ho scelto con grande entusiasmo il progetto del presidente Luca Di Censo perché voglio rilanciarmi come giocatore, aiutando nel frattempo la squadra ad arrivare il più in alto possibile".

Pucci afferma di voler essere "il tramite tra gli under e i senior, in quanto sono sicuro di poter dare il mio contributo ai ragazzi del settore giovanile che per la prima volta si affacciano ad un campionato di livello importante, nonostante anche loro giochino già da diverse stagioni in prima squadra".

Infine un messaggio ai sostenitori biancazzurri: “Spero che, quando sarà possibile, ci seguiate in molti e ci siate vicino in questa stagione, perché sono convinto che ci divertiremo molto!”.