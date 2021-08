Pescara Basket, Davide Pucci vestirà la casacca biancazzurra anche nella prossima stagione

Novità in casa Pescara Basket, con Davide Pucci che vestirà la casacca biancazzurra anche nella prossima stagione. Lo ha ufficializzato la stessa società. Il play-guardia pescarese classe 1998, dopo aver terminato il percorso nel settore giovanile alla Stella Azzurra Roma e aver accumulato una buona esperienza tra Serie B e Serie C, lo scorso anno è rientrato nella sua città natale:

“Sono molto contento di essere rimasto a Pescara – dichiara Pucci – e sono pronto per un nuovo anno in cui proveremo a ricalcare i passi dell’anno scorso. Non vedo l’ora di poter rivedere finalmente il pubblico al palazzetto, pronto a supportarci in ogni partita”.