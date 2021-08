L’ala classe 2000, prodotto del settore giovanile, si dice “pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a fare il meglio possibile, in modo da confermare quanto di buono già fatto lo scorso anno”

Seconda conferma in casa Pescara Basket, anche Domenico Fasciocco resta in biancazzurro. L’ala classe 2000, prodotto del settore giovanile, si dice “pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a fare il meglio possibile, in modo da confermare quanto di buono già fatto lo scorso anno”.

“Sarà un campionato sicuramente molto più competitivo rispetto a quello dell’anno scorso – prosegue il giovane biancazzurro – con tutte le squadre che hanno partecipato alla Coppa del Centenario che, sfruttando questo vantaggio, si sono rinforzate in maniera importante e si presenteranno al via molto agguerrite”.

Fasciocco poi conclude: “Dovremo quindi continuare a lavorare duramente per farci trovare pronti fin da subito nel recitare un ruolo da protagonisti anche in questa stagione e raggiungere i nostri obbiettivi”.