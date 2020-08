La società del Pescara Basket collaborerà con l’Unibasket Lanciano per il settore giovanile. Alcuni giovani biancazzurri, infatti, andranno in prestito nella squadra del capoluogo frentano. Tutto nasce dal fatto che l’intero settore giovanile dell’Unibasket è stato affidato a coach Fabio Di Tommaso, che fino all’anno scorso ha seguito le compagini del Pescara Basket.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Di Censo:

"Siamo estremamente felici di poter collaborare con una società che, come noi, crede fortemente nell'importanza dell'attività giovanile, non facendo mancare investimenti decisamente importanti. Alcuni dei nostri ragazzi avranno così modo di poter disputare dei campionati giovanili di alto livello, come ad esempio l'Under 18 d'Eccellenza Nazionale dove partecipano squadre blasonate della massima serie".

Il presidente ringrazia “di cuore” coach Di Tommaso “con cui mi lega un rapporto di profonda amicizia e stima, il cui lavoro nelle stagioni passate al Pescara Basket, sia per quanto riguarda il settore giovanile che per la prima squadra, è stato semplicemente encomiabile. È stato una vera e propria guida per tutti i nostri ragazzi e sono sicuro che riuscirà a ripetersi anche in questa nuova e importante avventura”.