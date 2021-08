In casa Pescara Basket, coach Luca Cinquegrana sarà il vice di Stefano Vanoncini in Serie C Gold, oltre a ricoprire i ruoli di capo allenatore per le squadre di Serie C Silver ed Under 15 d’Eccellenza.

42 anni, Cinquegrana si è detto “molto contento di cominciare questa nuova esperienza e ringrazio il presidente Di Censo e tutta la dirigenza della Pescara Basket. Sono certo sarà un’annata molto stimolante, sia per quanto riguarda il lavoro quotidiano con coach Vanoncini, sia per la qualità del roster che la società ha messo a disposizione. Non vedo l’ora di cominciare!”.