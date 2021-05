La Pescara Basket sfida il Pesaro, Vanoncini: "Dobbiamo fare l’ennesimo passo avanti"

La Pescara Basket sfida il Bramante Pesaro, e coach Vanoncini suona la carica spronando i suoi. Queste le parole del tecnico:

“Ci aspettiamo un Bramante decisamente agguerrito. Onestamente non c’è molto da dire: loro sono la squadra migliore del campionato e lo hanno dimostrato finora, quindi abbiamo il massimo rispetto. Se noi vorremo avere delle ambizioni importanti questa è la partita in cui lo dobbiamo dimostrare. Per provare a batterli dobbiamo fare l’ennesimo passo avanti in un percorso che ci sta comunque vedendo migliorare partita dopo partita”.