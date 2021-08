Pescara Basket, Andrea Capitanelli sarà il capitano anche nella prossima stagione

Andrea Capitanelli sarà il capitano del Pescara Basket anche nella prossima stagione. Il lungo classe 1986, ormai pescarese a tutti gli effetti e perno fondamentale del progetto biancazzurro, nelle venti gare giocate nello scorso campionato di Serie C Gold ha viaggiato a quota 10,3 punti, 7,1 rimbalzi, 1,5 stoppate e 3,1 recuperi.

In totale sono 39 le partite da lui disputate in maglia biancazzurra, durante le quali ha realizzato 454 punti: “Sono contentissimo di continuare il mio cammino con la Pescara Basket – afferma – e che l’ossatura della squadra sia sostanzialmente la stessa mi fa enormemente piacere”.

“Confido nel lavoro della società per rinforzare il roster e sostituire nel migliore dei modi Raupys e Staselis, ma sono sicuro che anche nella prossima stagione, considerando che si dovrebbe tornare a disputare un campionato così detto normale – prosegue Capitanelli – Avremo tutte le carte in regola per lottare nuovamente per la promozione e potremo farlo con più tranquillità rispetto alla stagione appena terminata”.

Capitanelli si appresta quindi a fornire il suo contributo per la terza stagione consecutiva: “Per quanto mi riguarda - conclude - ho un forte senso di rivincita per non aver potuto giocare la fase decisiva dello scorso campionato nelle migliori condizioni, dopo l’infortunio in gara 2 a Roma, che mi ha di fatto escluso da gara 3 e condizionato pesantemente nello spareggio con Saronno. Non vedo l’ora di ricominciare e di ritrovare tutti i miei compagni di squadra!”.