Pescara Basket, ottimo test nell'amichevole con il Magic Chieti

Per il Pescara Basket un ottimo test nell'amichevole con il Magic Chieti. Riscontri positivi dal quinto impegno di pre-stagione che, stando al nuovo Dpcm appena varato dal governo, potrebbe essere anche l’ultimo. L'avversario era di tutto rispetto, poiché i teatini militano nel girone A del campionato di Serie C Gold Abruzzo-Marche-Umbria. Coach Vanoncini esprime soddisfazione:

"Finalmente abbiamo giocato con una squadra del nostro stesso campionato ed è stato un test sicuramente probante in quanto Chieti è sicuramente considerata una delle squadre più attrezzate di questa categoria. Abbiamo affrontato una compagine con una struttura fisica importante, con degli stranieri molto dotati sia atleticamente che fisicamente, nonostante fossero privi del loro pivot titolare Paolo Pelliccione".

In attesa di capire le disposizioni del nuovo Dpcm sull’attività dello sport dilettantistico, con la Fip dovrebbe emettere oggi un comunicato per chiarire quali campionati potranno continuare e quali no, Capitanelli e compagni riprenderanno gli allenamenti martedì 20 ottobre.