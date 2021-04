Pescara Basket vince anche il derby di ritorno: Amatori battuta per 81-64

La Pescara Basket si aggiudica anche il derby di ritorno battendo in casa l’Amatori Pescara 1976 per 81-64 e consolidando, così, il secondo posto in classifica. Eppure sul parquet del PalaElettra i biancorossi di Castorina hanno venduto cara la pelle. Il prossimo turno per la squadra di coach Vanoncini sarà sabato 1° maggio sul campo della Vigor Matelica.

PESCARA BASKET-AMATORI PESCARA 1976 81-64 (15-27; 46-44; 65-57)

PESCARA BASKET: Najafi 1, Staselis 24, Masciopinto 5, Pucci 5, Perella n.r., Capitanelli 6, Del Sole 7, Seye n.e., Fasciocco 6, Traorè 0, Raupys 17, Grosso 10. Coach: Vanoncini.

AMATORI PESCARA 1976: Fornara 8, D’Onofrio 0, Di Giandomenico 10, Mennilli 13, Pietrantoni n.e., De Vincenzo 1, Dondur 30, Pacchioli n.e., Di Donato 2, Zacchigna n.e., Antonini n.e., Peres 0. Coach: Castorina.

Arbitri: Di Santo di Chieti e Pisetta de L’Aquila.

Usciti per cinque falli: Peres

Fallo antisportivo a Grosso al 14’.

Fallo tecnico a Staselis al 18’

Espulso l’assistente Solina al 18’

Fallo antisportivo a Capitanelli al 19’

Fallo tecnico alla panchina Amatori Pescara 1976 al 23’ minuto.

Espulso Castorina al 39’ minuto.