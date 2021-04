Pescara Basket-Amatori, tutto pronto per il derby di ritorno 

Il match sarà valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold. La gara di andata ha visto il successo dei biancazzurri con il punteggio di 58-70

È tutto pronto per il derby tra Pescara Basket e Amatori, valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold. A distanza di quasi quattro settimane i biancazzurri tornano a disputare un match casalingo tra le mura del Pala Aterno Gas & Power. Palla a due al Pala Aterno Gas & Power, domenica 25 aprile alle ore 18, agli ordini dei signori Di Santo di Chieti e Pisetta de L’Aquila. La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Pescara Basket e su Rete 8 Sport (canale 11 del Dtt) con il commento di Mirko De Luca e Marco La Sorda.

La gara di andata ha visto il successo della squadra di coach Vanoncini, che dichiara: “È una partita che stiamo preparando con grandissima attenzione, come tutte le altre del resto, ma ovviamente il derby rappresenta un significato particolare per i dirigenti, per gli appassionati ed in generale per gli amanti della pallacanestro qui a Pescara. I ragazzi ci tengono a fare benissimo e soprattutto sanno che rispetto al girone di andata gli avversari sono cresciuti moltissimo come rendimento dei singoli e come tenuta di squadra, dimostrandolo con una prestazione di alto livello contro la capolista Bramante. Metteremo grande attenzione a tutti i dettagli che possono fare la differenza ma, purtroppo, avremo ancora il grande rammarico di dover giocare a porte chiuse. Una partita come questa sarebbe stata un evento eccezionale per tutti i tifosi di pallacanestro pescaresi”.