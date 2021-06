Pescara Basket vince il derby con Amatori e si conferma in vetta alla classifica

Seconda vittoria per Capitanelli e compagni in questa fase ad orologio del campionato di Serie C Gold. La squadra si è imposta nella stracittadina vincendo la terza sfida con i rivali nelle tre gare disputate

Ieri, 2 giugno, la Pescara Basket ha vinto nuovamente il derby con l'Amatori Pescara 1976, confermandosi così in vetta alla classifica in coabitazione con il Bramente Pesaro. Si tratta della seconda vittoria per Capitanelli e compagni in questa fase ad orologio del campionato di Serie C Gold. La squadra di Vanoncini si è imposta nella stracittadina vincendo la terza sfida con i rivali nelle tre gare disputate. Domenica 6 giugno si tornerà già in campo per l’importante sfida interna contro la Vigor Matelica, valida per la terza giornata della fase ad orologio.

Tabellino

AMATORI PESCARA 1976-PESCARA BASKET 52-62 (15-13: 23-31; 36-48)

AMATORI: Fornara 4, D’Onofrio 0, Mennilli 2, Pietrantoni 0, Moretti n.e., De Vincenzo 0, Dondur 24, Di Donato 8, Antonini 0, Peres 12, Raicevic 2, Taglieri 0. Coach: Castorina.

PESCARA: Najafi 2, Staselis n.e., Masciopinto 10, Pucci 12, Perella 0, Capitanelli 9, Del Sole 2, Seye 2, Fasciocco 4, Traorè n.e., Raupys 16, Grosso 5. Coach: Vanoncini.

Arbitri: Valletta di Montesilvano (Pe) e Di Lello di Roseto degli Abruzzi (Te).

Uscito per cinque falli: Peres.

Fallo antisportivo a Mennilli al 28’ minuto.