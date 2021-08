Pescara Basket, acquistato a titolo definitivo l’esterno classe 2004 Manolo Perella

Per il giocatore, già comunque in forza alla compagine biancazzurra nelle precedenti due stagioni, è stata fondamentale la collaborazione della Pallacanestro Silvi, nella persona di Nicola Assogna

In casa Pescara Basket è stato acquistato a titolo definitivo l’esterno classe 2004 Manolo Perella. Per il giocatore, già comunque in forza alla compagine biancazzurra nelle precedenti due stagioni, è stata fondamentale la collaborazione della Pallacanestro Silvi, nella persona di Nicola Assogna.

Perella è arrivato alla Pescara Basket nel 2019/2020 ed è stato tra i protagonisti della squadra Under 18 d’Eccellenza che solo a causa dello stop per la pandemia non ha disputato le finali nazionali di categoria, mentre nella stagione passata è entrato in pianta stabile nella squadra senior di C Gold, realizzando 11 punti nelle 6 gare in cui è sceso in campo.