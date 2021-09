Penne e Montesilvano ok, RC Angolana cade in casa

Se si escludono le eliminazioni già ufficiali di Cupello e Casalbordino, che hanno perso le due partite dei rispettivi triangolari, nel primo turno di Coppa Italia di Eccellenza regna l’equilibrio. Nulla è ancora deciso dopo le gare di andata. Unico risultato piuttosto netto è quello della corazzata L’Aquila, che passa con due gol di scarto (doppietta dell’argentino Acosta) a Vasto e ipoteca il passaggio del turno. Tutte in bilico le altre sfide: pareggi per Spoltore e Capistrello, vittorie di misura per Penne e Montesilvano. Il Villa 2015 invece espugna Cupello e ora trova il Lanciano per un derby decisivo a chiudere il triangolare. Fa lo stesso la Torrese, andando a vincere a Casalbordino: chietini fuori dalla Coppa, teramani attesi dall’Avezzano per la partita che vale la qualificazione.

I risultati delle gare di ieri: Penne – Delfino Curi Pescara 3-2; 2000 Calcio Montesilvano – Pontevomano 1-0; Spoltore – Giulianova 1-1; Bacigalupo Vasto Marina – L’Aquila 0-2; RC Angolana – Alba Adriatica 0-1; Capistrello – Sambuceto 0-0; Cupello – Villa 2015 0-1; Casalbordino – Torrese 0-2.

Ritorno e ultime gare dei triangolari (Torrese – Avezzano e Lanciano 1920 – Villa 2015) domenica prossima, 12 settembre. Le squadre qualificate si ritroveranno ai quarti di finale: andata il 20 ottobre, ritorno il 24 novembre. A gennaio le semifinali e il 2 febbraio 2022 la finale secca in campo neutro.