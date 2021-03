Pattinaggio: campionati italiani indoor e Trofeo skate Italia a Pescara

Tutto pronto a Pescara per l’edizione 2021 dei Campionati italiani indoor e il Trofeo Skate Italia, massima manifestazione del pattinaggio italiano.

La rassegna sportiva sarà quest'anno divisa in due fine settimana per evitare assembramenti in base alle normative Covid. Nel primo weekend (5/6/7 marzo) è prevista la presenza di circa 300 atleti delle categorie Ragazzi e Ragazzi 12.

Nel secondo weekend invece (12/13/14 marzo) è prevista la presenza di circa 400 atleti delle categorie Allievi, Juniores e Seniores. Saranno assegnati 30 titoli italiani ad atleti provenienti da tutta Italia.