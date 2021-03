Il Paris Saint Germain elimina il Barcellona e va avanti in Champions, Verratti ancora superstar

L'ex calciatore biancazzurro Marco Verratti torna a far parlare di sé dopo un'altra impresa del Paris Saint Germain in Champions League: i francesi, infatti, hanno eliminato il Barcellona nel ritorno degli ottavi e vanno dunque avanti nella prestigiosa competizione calcistica europea. Dopo una prima fase di predominio dei catalani, i padroni di casa sono passati in vantaggio con il rigore trasformato da Mbappé al 30' (fischiato, dopo l'intervento del Var, per fallo di Leglet su Icardi).

Il pari del Barcellona lo sigla Messi al 37' con un sinistro da 30 metri che si infila nell'angolo alto della porta di Navas. Il risultato poteva ribaltarsi nel recupero del primo tempo, quando Kurzawa stende Griezmann al limite dell'area. Messi va al dischetto, ma Navas gli respinge il tiro. Nella ripresa non arrivano altre reti, e questa volta al Barça non riesce la rimonta del 2017.

Verratti ha espresso tutta la sua gioia su Instagram:

"Stasera è stata dura, abbiamo giocato contro una grande squadra - ha scritto - Ma abbiamo sofferto tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. Orgoglioso di questa grande famiglia".

Per la prima volta dopo 16 anni né Messi né Ronaldo approdano ai quarti di finale. E, proprio a proposito di Cr7, Verratti ha commentato la sconfitta della Juventus ad opera del Porto: "Mi dispiace per la Juventus, dove ho alcuni amici. Quella dei bianconeri contro il Porto è stata una partita pazza. Spero di portare in alto io i colori italiani. Al Paris Saint Germain mi sento importante".