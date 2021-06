Paolo Rachini è il nuovo allenatore della Renato Curi Angolana

Rachini avrà inoltre il compito di fare da supervisore del settore giovanile per continuare il percorso di valorizzazione dei giovani calciatori che dalle squadre minori potranno essere lanciati nella categoria superiore

La Renato Curi Angolana ha scelto il nuovo allenatore della prima squadra: è Paolo Rachini. Per il tecnico, ex allenatore di Francavilla e Pineto, si tratta di un ritorno nella società nerazzurra dopo che con i "draghi" aveva fatto il suo esordio nel campionato dei "grandi" durante la stagione 2016/17, poi confermato anche per quella successiva grazie agli ottimi risultati ottenuti.

Rachini avrà inoltre il compito di fare da supervisore del settore giovanile per continuare il percorso di valorizzazione dei giovani calciatori che dalle squadre minori potranno essere lanciati nella categoria superiore. In una nota, la società "coglie l'occasione per porgere a Paolo un caloroso bentornato nella famiglia angolana".