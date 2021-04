Pallavolo, in Under 15 è tutto pronto per l’esordio della Farmacia Sebastiani

Domani (10 aprile) alle 10.30 a Manopello ci sarà l’esordio in campionato della formazione Under 15 della Farmacia Sebastiani Volley Spoltore. Come spiega Spoltore Notizie, il primo banco di prova per la formazione di Arturo Caporale sarà contro l’ostica Si Con Te Arabona. La formazione spoltorese non potrà mai disputare una gara tra le mura amiche, poiché il Palatenda di Santa Teresa è diventato centro vaccinazioni e nel territorio non sono disponibili altre strutture che possano ospitare le gare di campionato. Dunque si giocherà sempre in trasferta. Queste le parole di mister Caporale a poche ore dal match:

“Cercheremo di fare il nostro meglio, le ragazze vogliono tornare a respirare aria di normalità. Non ci poniamo obiettivi, l’importante è essere riusciti a tutto ritrovarci” .

Il calendario:

11 aprile Manoppello ore 10.30 Palestra S.M. Marconi: Si Con Te Arabona - Mediterranea Volley Spoltore Manoppello

18 aprile Chieti ore 11.00 Palazzetto dello Sport SP85, 13: Connetti.it Chieti - Mediterranea Volley Spoltore

25 aprile ore 10.30 Sambuceto Palestra scuola media G.Galilei: Sambuceto - Mediterranea Volley Spoltore

2 maggio ore 10.30 Manoppello Palestra S.M. Marconi: Si Con Te Arabona - Mediterranea Volley Spoltore Manoppello

9 maggio ore 11.00 Palazzetto dello Sport SP85, 13: Connetti.it Chieti - Mediterranea Volley Spoltore

16 maggio ore 10.30 Sambuceto Palestra scuola media G.Galilei: Sambuceto - Mediterranea Volley Spoltore

Rosa:

Giulia Berardi (alzatrice), Benedetta Berardi (schiacciatrice), Laura Di Marcantonio (opposta), Caterina Raciti (schiacciatrice), Lucrezia Roganti (Schiacciatrice ), Giulia Negro (centrale), Giorgia Negro (centrale), Irene Di Felice (centrale), Lorena Di Benedetto (palleggiatrice), Benedetta Maggiore (schiacciatrice), Gaia Carestia (centrale), Lorenza Ascenzo (palleggiatrice), Aurora Cichella (palleggiatrice), Marika Crisante (centrale)

Allenatore: Arturo Caporale. Vice: Giorgio Pavone.